A diretoria do Goiás apresentou nesta quinta-feira (7) o protocolo de treinos que jogadores vão seguir quando houver a retomada dos treinos, ainda sem data após dois adiamentos. Além disso, o clube está em processo de criação do método para traçar perfil epidemiológico que vai identificar se há infectados entre os profissionais envolvidos no futebol.

A ideia é testar cada jogador e membro da comissão técnica cinco dias antes do retorno dos treinos. O exame será feito por meio de coleta de sangue, com profissionais divididos - ainda serão definidos quantidade de pessoas, local e horários. Com resultados em mãos, quem estiver liberado para treinar seguirá orientações enviadas no protocolo de treinos.

Ir sozinho direto para o CT, ter temperatura aferida na entrada do local, não ter contato com pessoas no clube, ser responsável pelos itens utilizados no treino, deixar celulares e itens pessoais no carro, ir para o campo e realizar o treinamento com distanciamento de até 10 metros em um quadrante individual são algumas das normas. Conforme avanço no combate da Covid-19, o clube passará a fazer treinos coletivos.

Na fase inicial serão quatro horários de treinos: 8h às 9h; 9h30 às 10h30; 15h às 16h; e 16h30 às 17h30. O campo será dividido em quatro quadrantes - cada um será ocupado por um atleta. Serão oito jogadores por horário nos dois campos que vão ser utilizados. Ao todo, 32 atletas vão participar das atividades por dia no clube.

“O Goiás só vai voltar a treinar no dia que estiver autorizado de modo formal pelas autoridades de saúde, que está liberado”, disse o presidente Marcelo Almeida, que admitiu que não conseguirá executar o perfil epidemiológico do modo que entende ser o ideal.

“Para conseguir o ideal, eu tenho de testar todos envolvidos no processo com cinco dias de antecedência. Não conseguirei isso sem a data oficial do retorno dos treinos porque preciso avisar jogadores com antecedência para voltarem para Goiânia”, justificou o dirigente.

Segundo Marcelo Almeida, se alguém testar positivo no Goiás, a recomendação será colocar em quarentena. “Será rígida. Isolamento de verdade, para não contaminar familiares. O acompanhamento será realizado e com melhora, após novos testes, estará liberado para treinar”, explicou.

Exames PCR só serão feitos em casos de atletas ou membros da comissão técnica que apresentarem sintomas. O clube disse que também vai aguardar o protocolo da CBF para fazer adequações, se necessárias.