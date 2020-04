Esporte Goiás crê em obra mais cara após paralisação forçada Presidente Marcelo Almeida estima elevação no custo final da reforma na Serrinha

Sem previsão de conclusão e com possibilidade de aumento nos custos, o Goiás retornou as obras na Serrinha. A liberação para retomada das atividades no estádio foi autorizada por meio do terceiro decreto do Governo publicado em meio à pandemia do novo coronavírus, que oficializou retorno de algumas atividades no Estado, entre elas da construção civil. Nesta quinta-feira (...