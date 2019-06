Esporte Goiás crê em inocência de Daniel Guedes em caso de doping Após lateral ser flagrado por uso de higenamina, expectativa é por contraprova negativa

O Goiás vive a expectativa do resultado da contraprova solicitada pelo lateral direito, Daniel Guedes, que foi pego no exame de doping no jogo contra o CSA, dia 27 de maio, pela 6ª rodada do Brasileirão, para saber se poderá, ou não, continuar contando com o atleta até o fim do ano, quando termina o contrato por empréstimo junto ao Santos. O clube diz confiar na pala...