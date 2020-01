Esporte Goiás contrata, por empréstimo, zagueiro do Vasco que estava no Guarani Luiz Gustavo, de 25 anos, chega com contrato até o fim da atual temporada e brigará por lugar no time titular com outros jogadores que o alviverde já tem no elenco

O Goiás acertou, nesta quarta-feira (8), a contratação do zagueiro Luiz Gustavo, do Vasco, que estava emprestado ao Guarani para a disputa da Série B. O jogador será novamente emprestado pelo time cruz-maltino, com o qual tem contrato até o fim do ano. A informação foi divulgada pela Rádio Sagres e confirmada pelo POPULAR. É a primeira contratação do Goiás pa...