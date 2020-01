Esporte Goiás contrata novo gestor de marketing Anderson Nunes, que já trabalhou no Vitória/BA e no Confiança/SE, chega elogiado pelo presidente esmeraldino Marcelo Almeida

O Goiás tem um novo gestor de marketing. A função, vaga desde a saída de Eduardo Rezende no início de dezembro, será ocupada por Anderson Nunes "Estavámos sem pressa, em busca de uma pessoa, de preferência, com experiência no mundo do futebol, não só um profissional do marketing. Chegamos ao nome dele, que se dispôs a vir conversar conosco ontem - segunda (27) - e go...