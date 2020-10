Esporte Goiás contrata meia do São Paulo, por empréstimo, até o fim do Brasileiro Shaylon passou a temporada de 2019 emprestado a clube em que trabalhou com Enderson Moreira

O Goiás acertou a contratação do meia Shaylon, de 23 anos, por empréstimo junto ao São Paulo. O jogador chega em Goiânia nesta terça-feira (6), para realizar exames médicos e assinar contrato que terá duração até o fim da Série A do Campeonato Brasileiro. Revelado nas categorias de base do São Paulo, Shaylon passou a temporada de 2019 emprestado ao Bahia, sendo ...