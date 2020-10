Esporte Goiás contrata Marcelo Segurado para gerir futebol do clube Dirigente volta ao time esmeraldino, seis anos depois de sua saída. Último trabalho foi pelo Ceará, entre 2016 e 2019

Marcelo Segurado está de volta ao Goiás. Depois de seis anos, o dirigente assume o cargo de executivo de futebol do time esmeraldino e terá a missão de contribuir para a mudança de rota que a equipe busca na temporada. A contratação foi confirmada pelo POPULAR junto ao presidente Marcelo Almeida nesta sexta-feira (2). A princípio nenhuma mudança será feita no departamento de futebol do Goiás. Segurado será o ex...