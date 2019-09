Esporte Goiás contrata Lucão para a sequência do Campeonato Brasileiro Jogador não atua há um ano e meio, tem 23 anos e terá vínculo até o fim do ano, com possibilidade de renovação

O Goiás acertou a contratação do zagueiro Lucão, de 23 anos, revelado pelo São Paulo e que, atualmente, estava sem clube. O último jogo do atleta foi há um ano e meio, em 3 de março de 2018, pelo Estoril, clube português que o recebeu por empréstimo do tricolor paulista. A chegada do jogador foi revelada pela rádio Sagres 730 e confirmada pelo POPULAR. O Goiás precis...