Esporte Goiás contrata lateral direito Ivan, que estava no Caxias Jogador é uma das duas contratações do alviverde, que também fechou com o atacante Popó

O Goiás anunciou, na manhã desta sexta-feira (12), a contratação do lateral direito Ivan. O jogador estava no Caxias e a multa rescisória foi paga para que ele deixasse o clube gaúcho. Com o alviverde, o contrato será até o fim de 2021. O jogador chega para atuar no Campeonato Goiano e na Série B, competições que estão no calendário do Goiás após a despedida da Co...