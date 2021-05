Esporte Goiás contrata Albano com vínculo até 2023 Alviverde vai emprestar jogadores para a Aparecidense e terá a maior parte dos direitos econômicos do meia

A diretoria do Goiás fechou, nesta terça-feira (18), a contratação do meia Albano, de 23 anos, destaque da Aparecidense. O jogador terá vínculo mais extenso com o clube, pois o contrato será firmado com duração até o fim de 2023.A chegada de Albano ao Goiás é fruto de uma parceria entre o time esmeraldino e o Camaleão. O meia jogará na Serrinha, enquanto cinco joga...