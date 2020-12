Esporte Goiás conta com serenidade argentina na luta contra a queda Para volante argentino, muitos gringos de uma vez dificulta adaptação. Ariel Cabral aponta Cano como estrangeiro de maior destaque no Brasileiro

O volante argentino Ariel Cabral, de 33 anos, chegou ao Goiás há dois meses e já conquistou admiração e respeito no clube. O meio-campista é titular da equipe e chegou até mesmo a carregar a braçadeira de capitão. Com uma conduta serena, o jogador espera ajudar o time esmeraldino a escapar do rebaixamento e avalia como tem sido visto o futebol brasileiro para os estrang...