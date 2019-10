Esporte Goiás conta com retornos para duelo contra o Athletico-PR Ausentes no empate com a Chapecoense, trio de ataque Michael, Rafael Moura e Barcia volta a ficar à disposição de Ney Franco no Brasileirão

Eliminado da Copa Verde, pelo Cuiabá, o Goiás foca apenas nas 11 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O time esmeraldino volta a campo contra o Athlético Paranaense, na Arena da Baixada, às 16 horas de domingo (27). O clube alviverde ainda irá realizar mais duas sessões de treinos antes do confronto, na tarde de sexta, no CT, e no sábado. O técnico Ney Franco...