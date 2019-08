Esporte Goiás conquista virada para lavar a alma Com um jogador a menos, Goiás reage contra Internacional e volta a vencer no Brasileirão

Alma lavada e volta por cima diante de um desfecho improvável. Foram esses os sentimentos da equipe do Goiás após a vitória, de virada, com um jogador a menos, por 2 a 1, contra o Internacional na tarde deste domingo (25), no Estádio Serra Dourada, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com um enredo que fez o torcedor ir do inferno ao céu em pouco mais de 90 minu...