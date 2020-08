Esporte Goiás conhece tabela básica do Brasileiro sub-20 CBF divulgou nesta quarta-feira (26), os confrontos e datas-bases do torneio, que terá o time esmeraldino como representante do futebol goiano

A CBF divulgou nesta quarta-feira (26) a tabela básica do Brasileiro sub-20, que terá o Goiás como representante do futebol goiano. A abertura da competição será no dia 23 de setembro. A equipe esmeraldina encara o Palmeiras, atual vice-campeão da competição na 1ª rodada, que ainda terá local, data e horários a serem confirmados entidade. O campeonato será disputado ...