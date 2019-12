Esporte Goiás conhece datas em que pegará Sol de América pela Sul-Americana Time goiano, que disputar a competição continental pela oitava vez, estreia fora de casa e decide vaga em Goiânia

O Goiás vai estrear dia 11 de fevereiro de 2020 na Copa Sul-Americana, contra o Sol de América, do Paraguai. A Conmebol divulgou na noite desta quarta-feira (18) as tabelas da competição e também da Copa Libertadores da América da próxima temporada. Com estreia fora de casa e segunda partida realizada em Goiânia, a programação do Goiás ficou assim: 11/2: Sol ...