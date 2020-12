Esporte Goiás conhece colégio eleitoral apto a votar na eleição para presidência Chapas concorrentes vão saber quantas assinaturas serão necessárias para inscrição de candidatura no pleito para diretoria executiva

O Goiás vai conhecer nesta segunda-feira (28) o colégio eleitoral que escolherá a nova diretoria executiva para o próximo triênio. O pleito eleitoral está marcado para a próxima quarta-feira (30).De acordo com a comissão eleitoral formada no Goiás, até este domingo o colégio eleitoral do clube estava com 235 conselheiros aptos para votar, mas que como o prazo para q...