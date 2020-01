Esporte Goiás conhece adversários no Brasileirão Feminino A-2 Alviverde ficará no Grupo E junto de Real-DF, Vila Nova-ES, Botafogo-RJ, Vasco-RJ e Atlético-MG. Torneio começa no dia 15 de março

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta quinta-feira (23), os 36 clubes uqe disputarão o Brasileirão Feminino A-2. As equipes foram divididas em seis grupos. O Goiás está no Grupo E junto de Real-DF, Vila Nova-ES, Botafogo-RJ, Vasco-RJ e Atlético-MG. O torneio tem previsão para começar no dia 15 de março. O esmeraldino conquistou a vaga na com...