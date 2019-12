Esporte Goiás confirma renovação com volante Gilberto Júnior acerta permanência no clube esmeraldino até o término da temporada 2020

O Goiás finalizou, neste sábado (28), uma das negociações que se arrastava desde o fim do Campeonato Brasileiro, no início de dezembro. O clube esmeraldino chegou a um acordo para a renovação do volante Gilberto Júnior. O contrato será válido por um ano, como confirmou o diretor de futebol Túlio Lustosa. A negociação demorou a ser concluída por conta de desacordos quanto...