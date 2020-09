Esporte Goiás confirma Enderson Moreira como novo técnico Treinador assume vaga de Thiago Larghi, que foi demitido nesta segunda-feira (28), após comandar equipe esmeraldina em seis partidas

O Goiás confirmou a contratação do técnico Enderson Moreira para ocupar a vaga de Thiago Larghi, que foi demitido nesta segunda-feira (28). O treinador de 49 anos vai iniciar a terceira passagem pelo clube goiano, ele já trabalhou à frente do time esmeraldino entre 2011/13 e em 2016. A missão na atual temporada é de tirar a equipe da zona de rebaixamento do ...