Esporte Goiás confirma empréstimo de meia para o Brasil de Pelotas No Xavante, Thalles será comandado pelo ex-Vila Nova, Hemerson Maria. Jogador atuará pelo clube até o final da Série B 2020

O Goiás confirmou o empréstimo do meia Thalles para o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (30), O jogador de 22 anos se recuperou de uma contusão no joelho direito e foi liberado para assinar com o Xavante. Pelo clube gaúcho, ele atuará até o encerramento da atual edição da Série B - o vínculo dele com o time esmeraldino é válido até dezembro de 2022. Thalles foi reve...