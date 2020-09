Esporte Goiás confirma contratação de Sebastián Salazar Volante assina por um ano com o time esmeraldino e aumenta legião estrangeira na equipe goiana

O Goiás oficializou a contratação do volante Sebastián Salazar nesta terça-feira (22). O colombiano de 24 anos assinou contrato de um ano com a equipe esmeraldina e aumentou a legião estrangeira do clube alviverde. Salazar vai disputar vaga com Sandro, Breno, Gilberto Júnior, Miguel Figueira e Ratinho. Ele ainda será regularizado, mas não há previsão do processo ser con...