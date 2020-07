Esporte Goiás confia no elenco e se preocupa com finanças para evitar mercado Alviverde evita acertar contratações antes do início do Brasileiro, quer se virar com as categorias de base e vai dar mais rodagem a quem não jogou tanto

O Goiás demonstra confiança no elenco que montou no início do ano para disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. A diretoria esmeraldina não vê necessidade, no momento, de realizar contratações e acredita que seria incoerência devido ao momento financeiro difícil que vive em razão da pandemia. Desde o dia 15 de março, quando entrou em campo pela última vez, o Goiás ...