Esporte Goiás confia em autorização para treinar em Aparecida de Goiânia Diretoria esmeraldina enviou ofício para prefeitura e aguarda parecer positivo para trabalhar no CT Coimbra Bueno, no Jardim Buriti Sereno

Com a proibição dos treinos por decreto publicado em Goiânia nesta terça-feira (30), o Goiás tenta junto à prefeitura de Aparecida de Goiânia uma liberação para seguir em atividade no Centro de Treinamento Coimbra Bueno, no Jardim Buriti Sereno. A diretoria esmeraldina coloca essa alternativa em primeiro plano e acredita que receberá liberação. O diretor de futebo...