Esporte Goiás completa 78 anos e promete fazer torcida voltar a sorrir Time esmeraldino relembra conquistas e craques do passado e projeta dias melhores no futuro

O Goiás completa nesta terça-feira, 6 de abril, 78 anos de sua fundação. Nas redes sociais, o time esmeraldino exaltou a história dos jogadores que vestiram a camisa do clube e promete reestruturação para voltar a conquistar títulos e feitos no futebol brasileiro. "O idealismo daqueles homens que em 1943 se uniram para fazer uma nova história no futebol do Brasil...