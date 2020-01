Esporte Goiás começa caminhada na Copinha com derrota Time esmeraldino joga mal e é superado pelo Confiança, do Sergipe, por 1 a 0, em Sertãozinho

O Goiás estreou com derrota na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time esmeraldino não conseguiu prevalecer sobre o Confiança, do Sergipe, nesta quinta-feira (2), e sucumbiu por 1 a 0. Com o resultado, o Goiás terminou a primeira rodada na lanterna do Grupo 18, sem pontuar. No outro jogo da chave, Sertãozinho-SP e Penapolense-SP ficaram no empate, 1 a 1, e aparecem n...