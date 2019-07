Esporte Goiás com fé em bom recomeço diante do Flamengo Com previsão de Maracanã lotado, Goiás enfrenta o Flamengo no retorno da Série A

O Goiás busca ser um visitante indigesto, neste domingo, às 11 horas, no Maracanã, e estragar a festa do Flamengo diante de quase 60 mil torcedores. Será o primeiro teste do time esmeraldino no Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa América e o objetivo é mostrar, dentro de campo, que a equipe conseguirá manter o mesmo ritmo em que encerrou a primeira parte ...