Esporte Goiás cogita adiar volta aos treinos para 5 de maio e vai seguir outros clubes Reunião nesta terça-feira (28), entre CBF e equipes das séries A e B, definirá data e retomada de atividades presenciais no clube esmeraldino

A direção do Goiás trabalha com a possibilidade de adiar a volta aos treinos. A previsão é de que jogadores esmeraldinos retornem atividades presenciais no próximo sábado (2), mas a data pode ser alterada conforme for definido em reunião entre CBF e clubes das séries A e B do Campeonato Brasileiro, que ocorrerá por videoconferência na tarde desta terça-feira (28). ...