Esporte Goiás cede empate ao Remo e deixa faixa de acesso para Série A Após abrir placar com Nicolas, time esmeraldino sofre gol de pênalti e vê tabu histórico ser mantido contra paraenses

O tabu falou mais alto na noite desta terça-feira (10) na Serrinha. Em casa e de olho na liderança, o Goiás apenas empatou com o Remo, por 1 a 1, e além de ficar sem a primeira colocação acabou fora do grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Com 28 pontos, o time esmeraldino caiu para a 6ª colocação e ainda pode perder outras duas posições até o fechamento d...