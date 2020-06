Esporte Goiás: campanha inicia com ajuda de ex-jogador e torcedores Rafael Toloi, revelado pelo clube esmeraldino, foi um das cerca de 200 pessoas que compraram cadeiras cativas na Ala Leste da Serrinha, que passará a ter 14 mil lugares após ampliação

Com ajuda do zagueiro Rafael Toloi, da Atalanta (Itália), o Goiás iniciou nesta sexta-feira (12) uma campanha que consiste na compra, que o clube divulgou como doação, de cadeiras da nova Serrinha. O defensor de 29 anos, revelado pelo time esmeraldino, faz parte do grupo de cerca de 200 pessoas, segundo o alviverde, que garantiram que seus nomes vão estar gravados nos a...