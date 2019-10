Esporte Goiás cai em Cuiabá e termina 2019 sem título Esmeraldino sofre virada no tempo normal e é eliminado, nos pênaltis, no Mato Grosso

A esperança do Goiás de conquistar um título em 2019 foi encerrada na noite desta quarta-feira (23). Na Arena Pantanal, o clube esmeraldino até saiu na frente, mas acabou derrotado pelo Cuiabá por 2 a 1, no tempo normal, e por 4 a 3 nos pênaltis. Resta ao Goiás focar no restante da Série A do Campeonato Brasileiro, onde ocupa o 10º lugar. O próximo desafio será ...