Esporte Goiás busca vitória que pode mudar seu rumo na elite Em boa fase, alviverde quer selar permanência na elite para buscar objetivos mais nobres na competição

O Goiás entra em campo, na noite de nesta quarta-feira (6), em busca de sua 13ª vitória no Campeonato Brasileiro. Um triunfo diante do Atlético Mineiro, a partir das 20 horas, no Mineirão, levará o clube aos 45 pontos e servirá para dois objetivos esmeraldinos: encerrar o assunto rebaixamento e encurtar a distância para a faixa de classificação para a Libertadores. ...