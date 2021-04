Esporte Goiás busca virada sobre Jaraguá e ameniza crise na Serrinha Time esmeraldino precisou reagir, fora de casa, e encerra jejum de vitórias na temporada

O Goiás buscou a virada nos acréscimos para devolver a derrota sofrida para o Jaraguá na Serrinha. Na tarde deste domingo (4), no Estádio Amintas de Freitas, o time esmeraldino venceu com gois gols do atacante Vinícius Lopes. Com o resultado, o time esmeraldino encerrou jejum de vitórias, que durava três jogos, e chegou aos nove pontos. O Goiás subiu para a 3ª c...