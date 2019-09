Esporte Goiás busca melhora no fim do 1º turno do Brasileirão Diante do Grêmio, alviverde pode se distanciar mais do Z4 ou se aproximar da temida zona de degola

Com oito posições perdidas na tabela após a pausa para a Copa América, o Goiás tem pela frente uma intensa batalha diante do Grêmio, em Porto Alegre, para fechar o 1º turno com perspectiva de melhora. Na era dos pontos corridos, desde 2006, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por 20 clubes, o alviverde caminha para ter um de seus piores aproveitamentos...