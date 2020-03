Esporte Goiás busca alternativa para que torcedores não parem de pagar sócio-torcedor durante paralisação Para evitar queda brusca de receita do programa de sócios, clube esmeraldino projeta ação que reverte valor da mensalidade em produtos

O período sem jogos, com a paralisação devido a pandemia do coronavírus, impacta diretamente em diversos setores dos clubes. Um deles é o programa de sócio-torcedor. Preocupado com aumento de inadimplência e de cancelamentos, o Goiás publicou um apelo em seu site oficial (confira parte do texto abaixo), pedindo aos esmeraldinos que sigam adimplentes, colaborando com a...