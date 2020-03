Esporte Goiás bate Santo André, avança na Copa do Brasil e alivia pressão Com gols de Rafael Vaz e Daniel Bessa, time esmeraldino ganha por 2 a 0, fora de casa, e respira após semana tensa. Clube ainda garante premiação de R$ 1,5 milhão ao passar de fase

O Goiás segue vivo na Copa do Brasil. Fora de casa, na noite desta quarta-feira (4), a equipe esmeraldina conseguiu superar o Santo André, líder do Paulistão, por 2 a 0, com gols de Rafael Vaz e Daniel Bessa. O triunfo alivia a pressão que o time alviverde vivia, já que tinha vencido apenas um dos seis jogos anteriores e tinha passado por uma eliminação na 1ª fase da C...