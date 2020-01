Esporte Goiás bate o Palmeiras e avança na Copinha De pênalti, equipe esmeraldina venceu o time paulista por 1 a 0. Nas oitavas, o Goiás encara o vencedor de Vasco x Itapirense-SP

A estratégia do técnico Augusto César deu certo nesta terça-feira (14) e o Goiás segue vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior. De pênalti, aos 29 minutos do 2º tempo, o atacante João Marcos marcou o gol da vitória e classificação esmeraldina sobre o Palmeiras, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O adversário do Goiás nas oitavas de final da Copinha será conh...