Goiás bate Ceará na Serrinha e jogará por empate para se classificar no Brasileiro de Aspirantes

Em partida que antecedeu ao amistoso do time profissional contra o Racing-URU, o sub-23 do Goiás derrotou o Ceará, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, por 2 a 0, na tarde deste sábado (6), e encaminhou sua classificação à 2ª fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Os gols esmeraldinos foram marcados na etapa final. O meia Alisson Taddei, ex-Goiânia, fez o prim...