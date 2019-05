Esporte Goiás bate Botafogo e embala no Campeonato Brasileiro Time esmeraldino vence com gol de Kayke, no Serra Dourada, e entra na faixa de classificação para Libertadores

O Goiás foi superior e venceu o Botafogo, no Serra Dourada, pelo placar de 1 a 0. Kayke saiu do banco de reservas e fez seu primeiro gol com a camisa esmeraldina, garantindo a segunda vitória consecutiva do clube na competição. Com os três pontos, o Goiás passa a ocupar a 6ª colocação com 9 pontos, na faixa de classificação para Copa Libertadores da América. O primei...