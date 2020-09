Esporte Goiás avalia retomada das atividades da escolinha de futebol Diretoria esmeraldina aguarda publicação do decreto municipal para avaliar sobre início das aulas para alunos acima de 12 anos

A diretoria do Goiás vai discutir nesta semana sobre a reabertura das escolinhas de futebol, após publicação do decreto da Prefeitura de Goiânia que libera a atividade para alunos maiores de 12 anos. De acordo com o Superintendente de Escolinha e Iniciação Esportiva do Goiás Esporte Clube, Antonio Marques, o clube esmeraldino tem cerca de 400 alunos nessa faixa ...