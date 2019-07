Esporte Goiás avalia reflexos da goleada sofrida para o Flamengo Erros e apagão no fim do primeiro tempo geram críticas e fazem Goiás procurar correções

O Goiás viveu um pesadelo no Maracanã, neste domingo (14), diante do Flamengo, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Envolvido por um time que tinha tudo a favor para construir uma boa vitória, o alviverde facilitou com erros coletivos e individuais. Com esse enredo, o time rubro-negro goleou o esmeraldino pelo placar de 6 a 1, aplicou a maior goleada do campeonato e...