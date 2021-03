Esporte Goiás avalia permanência de Rafael Moura para 2021 Renovação de contrato com atacante experiente esbarra em questão financeira e direcionamento do departamento de futebol

A diretoria esmeraldina ainda trabalha com a possibilidade de contar com o atacante Rafael Moura, de 37 anos, para a temporada de 2021. O presidente do clube, Paulo Rogério Pinheiro, revelou que a situação ainda está indefinida e que uma reunião será realizada nesta terça-feira (2) para tratar do assunto. O atacante foi vice-artilheiro do Goiás na Série A do Cam...