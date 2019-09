Esporte Goiás aumenta valores de ingressos para jogo contra o Palmeiras Bilhetes passam a custar R$60, a arquibancada, e R$100, as cadeiras; valores praticados anteriormente eram de R$40 e R$80

O Goiás aumentou o preço dos ingressos para o jogo contra o Palmeiras, que ocorre neste sábado (7), no Estádio Serra Dourada, às 21 horas, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quem não for sócio-torcedor do clube terá de desembolsar R$60 para assistir ao jogo da arquibancada e R$100 para acompanhar das cadeiras. Os valores praticados anteriormente eram de R$40 e...