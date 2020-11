Esporte Goiás aumenta finalizações, mas poder de fogo ainda é baixo Time esmeraldino chutou 19 vezes contra o gol do Vasco, mas balançou as redes apenas uma vez

O empate com o Vasco, por 1 a 1, não refrescou em nada a situação do Goiás na Série A do Campeonato Brasileiro. Após o resultado ruim em casa, o técnico Enderson Moreira disse que o time esmeraldino merecia a vitória. O ponto de vista do treinador é explicado pelo número alto de finalizações feitas na partida, sendo o maior da equipe desde a chegada do treinador. C...