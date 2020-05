Esporte Goiás atualiza andamento da obra de ampliação da Serrinha Diretoria esmeraldina revela atraso no cronograma e dificuldade com redução de receitas em razão da pandemia do novo coronavírus

Com previsão inicial para ser entregue em julho de 2020, a obra de ampliação do Estádio da Serrinha sofreu atraso e deve ficar pronta no fim do segundo semestre. Além de ter ficado impossibilitado devido ao decreto do governo que impedia obras da construção civil, por um período de um mês, outro obstáculo na reforma é a queda de receitas que o clube tem desde o início d...