Esporte Goiás atropela Aparecidense em seu último ensaio antes da estreia na Série B Time esmeraldino faz 5 a 0, só no 1º tempo, e goleia o Camaleão em jogo-treino na Serrinha

No último ensaio antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás não teve dificuldades para vencer a Aparecidense, em jogo-treino disputado na Serrinha. O time esmeraldino abriu larga vantagem no 1º tempo da partida, 5 a 0, com a equipe considerada titular e foi o suficiente para das números finais ao placar. O técnico Pintado escalou a equipe com cinco...