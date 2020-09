Esporte Goiás arranca empate do Inter no Brasileiro sub-20 Time esmeraldino perdia por 2 a 1 até os 44 minutos do 2º tempo, quando Macedo empatou a partida válida pela 3ª rodada da competição nacional

O Goiás empatou, por 2 a 2, com o Internacional nesta quarta-feira (30) pela 3ª rodada do Brasileiro sub-20. A equipe esmeraldina perdia por 2 a 1 até os 44 minutos do 2º tempo, quando Macedo deixou tudo igual. Nos acréscimos, Gustavinho ainda cobrou falta na trave colorada. Os gols do time gaúcho foram anotados pelo atacante Lucas Ramos - Vanderley marcou o outro ten...