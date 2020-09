Esporte Goiás arranca empate com Ceará e deixa lanterna do Brasileiro Após sair na frente e permitir a virada do Vozão, time esmeraldino consegue empatar nos acréscimos e sobe para 19ª colocação

Após duas semanas sem jogar, o Goiás chegou a sentir, por alguns minutos, o sabor do alívio que é ficar fora da zona do rebaixamento. A sensação não durou muito, pois o Ceará conseguiu uma virada no segundo tempo e empurrou o time esmeraldino de volta para a lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Só que o Goiás foi valente e buscou o empate nos acréscimos do 2...