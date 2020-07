Esporte Goiás aprova melhora defensiva, mas se preocupa com ataque Para Ney Franco, time esmeraldino se comportou bem na defesa durante amistoso contra o Capital-DF, mas faltou ser contundente na outra ponta do campo

Antes da paralisação do futebol em março, o técnico Ney Franco comemorava resultados importantes no sistema defensivo do Goiás após o comportamento da equipe diante de desafios importantes pela Copa do Brasil, contra Santo André e Vasco. Para a retomada, o treinador verá o sistema mais fortalecido, enquanto a outra ponta do campo ainda gera dúvidas.O sistema defensivo ...