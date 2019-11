Esporte Goiás apresenta terceiro uniforme Estreia da nove vestimenta do clube esmeraldino será domingo, 16 horas, contra o Bahia

O Goiás apresentou, na noite desta sexta-feira (22), seu novo terceiro uniforme. A vestimenta foi apresentada em evento na loja do clube, na Serrinha. Confeccionada pelo próprio Goiás, com a marca Gr33n, a camisa tem um tom de verde mais claro, Além disso, a gola e as mangas são na cor branca. Outro detalhe percebido na camisa são as formas geométricas. O escudo...