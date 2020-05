Esporte Goiás apresenta protocolo, que será utilizado no retorno dos treinos presenciais Com três fases, treinos em quatro períodos, orientações sobre contatos e cuidados com objetos pessoais, clube esmeraldino divulga procedimentos que devem ser seguidos por atletas

O Goiás apresentou nesta quinta-feira (7) o protocolo de treinos que será utilizado quando o jogadores retornarem ao clube para atividades presenciais. São três fases na programação esmeraldina para retomada dos treinamentos, com orientações que cada atleta deverá seguir enquanto estiver nas dependências alviverdes. * Veja os gráficos da evolução da pandemia em Goiânia, em Goiás e no Brasil Leia todas as matérias sobre a pandemia do novo coronavírus * Não há, no entanto, informações ...